Liga: Beffa per il Valencia nel finale contro il Granada

Ore 17:00

Celta Vigo-Betis 1-1 Nolito (C) 22′, Feddal (B) 80′

Ore 19:30

Valladolid-Alavés 1-0 J. Fernandez (V) 88′

Ore 22:00

Granada-Valencia 2-2 C. Fernandez (G) rig. 61′, Vallejo (V) 63′, Guedes (V) 68′, Fede (G) 86′

Celta Vigo-Betis. Dopo un’iniziale fase di studio la gara si sblocca al 22′ col perfetto calcio id punizione di Nolito che si insacca a fil di palo, nel finale di tempo non arriva la reazione del Betis così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio galiziano. Nei secondi 45 minuti il Betis reclama per un calcio di rigore ma l’arbitro dopo aver rivisto le immagini al monitor non assegna la massima punizione, all’80’ però Feddal pareggia i conti con una rasoiata dall’interno dell’area sfruttano il perfetto assist di Joaquin. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la gara termina in parità.

Granada-Valencia. La prima occasione arriva al 16′ col tiro dal limite di Duarte a lato di un soffio, col passare dei minuti entrambe le squadre faticano ad alzare il ritmo. Nel finale di tempo Hervias cerca il goal mancando il bersaglio non di molto chiudendo così la prima frazione a reti inviolate. Nella seconda frazione Alcaraz calcia dai 20 metri centrando in pieno la traversa, il Valladolid alza il ritmo e all’88’ Fernandez riceve palla in area e insacca nell’angolino per l’1-0 che chiude definitivamente la contesa.

Valladolid-Alavés. Prima emozione al 15′ col tiro a giro di Neva respinto da Cillessen in tuffo, al 26′ Machis cerca gloria personale ma la sua conclusione termina sul fondo di poco dal limite. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza goal. Nella seconda frazione il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa che Carlos Fernandez trasforma, al 63′ arriva il pareggio ospite col preciso tiro nell’angolino di Vallejo. Passano 5 minuti e i valenciani completano la rimonta col missile sotto al sette di Guedes, nel finale però il Granada riesce a pareggiare i conti con la precisa rasoiata di Fede per il definitivo 2-2.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 74-Barcellona 70-Atletico Madrid 62-Siviglia 57-Villarreal 54-Getafe 52-Real Sociedad 50-Athletic Bilbao 48-Valencia 47-Granada 47-Osasuna 44-Levante 42-Valladolid 39-Betis 38-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 35–Mallorca 29-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri