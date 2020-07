La Regione Puglia valuterà la proposta di Bari e Lecce

(ANSA) – La proposta dei club calcistici di Bari e Lecce presentata alla Regione Puglia per riaprire in sicurezza gli stadi “verrà esaminata. Rielaborata e portata in Conferenza Stato-Regioni. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano durante una diretta Facebook con i presidenti delle due società, Saverio Sticchi Damiani e Luigi De Laurentiis. Nei giorni scorsi, i due club hanno inviato alla Regione una bozza di protocollo di sicurezza anti-Covid da poter applicare per riaprire gli stadi al pubblico.



Emiliano ha preso l’impegno a discutere “con il governo nazionale” e proporre delle linee guida che potrebbero “valere per tutte le Regioni”.

“La Puglia – ha detto Emiliano – ha già riaperto diversi settori, come feste patronali e sagre, e gli stadi potrebbero essere gestiti alla stessa maniera. E’ preferibile un’attività controllata piuttosto che lasciare languire interi settori in grandissima difficoltà. Senza, tra l’altro, che nessuno intervenga per remunerare i danni. I dati della Puglia sui contagi sono bassissimi e idonei a prendere in considerazione questa proposta di Bari e Lecce”.

Emiliano ha, quindi, annunciato che il protocollo elaborato dai due club, verrà sottoposto ai tecnici della Regione Puglia, effettueremo dei sopralluoghi e poi elaboreremo la proposta della Regione Puglia alla Conferenza Stato-Regioni. (ANSA).