Il Lille punta i piedi, solo cash. Nessun Ounas o Younes nella trattativa

Il Lille conferma che non vuole Ounas nell’operazione Osimhen. E neppure Younes, che il Napoli sta provando a inserire come parziale contropartita. Il ds del club transalpino, Campos, ha ribadito la necessità di fare cassa dalla cessione del nigeriano. D’altronde, non è una novità, il calcio francese pagherà un prezzo molto alto per la sospensione definitiva della Ligue 1. C’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Lille ma ieri c’è stato un ulteriore contatto tra i due proprietari, Lopez e De Laurentiis, che stanno lavorando per trovare una intesa. Il Napoli spinge per inserire una parte variabile (quasi 5 milioni) legata al ritorno in Champions, ma il Lille chiede 70 milioni. Il club azzurro è molto vicino ed è pronto a un rilancio, forte anche del sì del calciatore che ieri ha comunicato al suo club la volontà di venire al Napoli. Victor è rimasto assai colpito anche da Rino Gattuso. Osimhen ha quasi 22 anni e non vuole sbagliare un passo ed è per questo che è stato fondamentale conoscere il tecnico azzurro. Il Napoli gli è venuto incontro anche sull’ingaggio: circa 3,5 milioni per cinque anni (e commissioni di circa 700mila euro per gli agenti). Le difficoltà mostrate negli ultimi tempi dal tridente leggero lasciano intendere che Ringhio pensa a qualcosa di diverso per la prossima annata: da qui la scelta di quello che viene considerato come l’erede di Drogba. Fonte: Il Mattino