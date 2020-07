Ieri ulteriore contatto tra Lopez e De Laurentiis per Osimhen

C’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Lille, ma ieri c’è stato un ulteriore contatto tra i due proprietari, Lopez e De Laurentiis, che stanno lavorando per trovare una intesa. Il Napoli spinge per inserire una parte variabile (quasi 5 milioni) legata al ritorno in Champions, ma il Lille chiede 70 milioni. Il club azzurro è molto vicino ed è pronto a un rilancio, forte anche del sì del calciatore che ieri ha comunicato al suo club la volontà di venire al Napoli. Victor è rimasto assai colpito anche da Rino Gattuso. Osimhen ha quasi 22 anni e non vuole sbagliare scelta. Proprio per questo è stato fondamentale conoscere il tecnico azzurro.

Fonte: Il Mattino