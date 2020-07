Hirving Lozano, 9 gare per la sua “prova” del nove

El Chucky, a lungo oggetto misterioso del Napoli, sta cominciando ad ingranare e comincia a far vedere sprazzi del suo repertorio. Quindi per lui si aprono più chances per giocare titolare da qui fino al 2 agosto. Si continuerà a scendere in campo al ritmo di ogni tre giorni e Lozano avrà la possibilità di confermare gli sprazzi di classe fatti vedere a Bergamo. Il tecnico calabrese due settimane fa lo richiamò a un maggiore impegno in un allenamento alla vigilia della finale di coppa Italia contro i bianconeri e poi lo portò regolarmente in panchina all’Olimpico. Da quel momento il suo rendimento è cambiato. Sono tanti gli esterni in organico e Lozano dovrà continuare a lottare per ritagliarsi spazio dall’inizio: a Bergamo è stato schierato da Gattuso nel tridente a sinistra al posto di Insigne, stesso cambio avvenuto contro la Spal, invece contro il Verona entrò al posto di Politano giocando a destra. Le sue caratteristiche sono quelle di esterno, ruolo dove può esprimersi al meglio come ha dimostrato in passato nel Psv e nella nazionale messicana. Per esibire la sua velocità ha bisogno di partire da lontano e di inserirsi, così ha messo paura alla difesa dell’Atalanta costringendo Gollini a un intervento decisivo e ha regalato poi altri strappi a tutta velocità. E Lozano a campo aperto si era già esibito in un grande contropiede contro la Spal.

