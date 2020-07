[Grafico] – Napoli/Roma, due cambi in difesa, ritorno di Callejon. Fonseca ritrova Pellegrini e Veretout

Domani sera alle ore 21,45 allo stadio San Paolo, si giocherà il derby del sole tra il Napoli e la Roma, valevole per la trentesima giornata. Gli azzurri hanno voglia di riscatto, dopo la sconfitta di Bergamo, tre i cambi di formazione e un ballottaggio. In difesa spazio all’ex Manolas con Koulibaly, a sinistra Hysaj per Mario Rui, mentre in attacco Callejon favorito rispetto a Politano. Il dubbio a centrocampo tra Fabian Ruiz e Elmas, lo spagnolo dovrebbe spuntarla. Dalla parte dei giallorossi molte le novità: in difesa Mancini e Santon, a centrocampo ritornano dalle squalifiche Veretout e Pellegrini, Kluivert alle spalle di Dzeko. Anche la Roma cerca conferme dopo le ultime due sconfitte contro Milan e Udinese.

Fonte: CdS