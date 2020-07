Fahouzim Ghoulam: “Gattuso? Ha ragione, serve una mentalità vincente”

Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto il terzino sinistro del Napoli Fahouzim Ghoulam sul momento degli azzurri, in vista della Roma. “Mister Gattuso avendo smesso da poco come calciatore, sa bene come si giocano certe partite ed è vicino a noi per trasmetterci la giusta mentalità. Ha ragione quando dice che serve la voglia di vincere, perchè sappiamo che in Italia basta poco che si sbagliano le gare. Io sul piano fisico sto cercando di tornare ai miei livelli, ho la sua fiducia e col tempo avrò le mie occasioni. L’Atalanta? Abbiamo giocato bene, purtroppo quei sei minuti del secondo tempo ci sono costati la partita. Dobbiamo avere la mentalità vincente, su questo mister Gattuso ha ragione”.

La Redazione