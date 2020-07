Le parole del giornalista Paolo Del Genio su Lozano:

” Sto vedendo un altro Lozano in queste partite ,sta giocando bene soprattutto sulla fascia destra.In quella zona è molto bravo a creare superiorità e scatti che gli possono facilitare le possibilità di creare assist. In questo finale Gattuso dovrebbe farlo giocare di più e anche titolare.Altrimenti se lo si vede in campo solo per venti minuti non potremmo mai vedere il suo vero valore e si rimarrebbe col dubbio”.