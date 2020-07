Covid in Campania: 10 nuovi contagi, nessuna vittima e tre pazienti guariti. Spento il focolaio di Mondragone

Il bollettino giornaliero (3 luglio)del’Unità di crisi della Regione Campania: 10 nuovi contagi su 2.441 tamponi, per un totale di 4.712 positivi e 289.253 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Nessun vittima (il totale dei deceduti resta fermo a 432) e tre pazienti guariti (complessivamente 4.083).

«La Campania oggi è a contagio zero, il focolaio di Mondragone è stato isolato». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. «Dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti – ha aggiunto De Luca – e quando dovesse emergere qualche problema, dobbiamo denunciarlo, affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività. Non dobbiamo occultare nulla, dobbiamo fare sempre operazioni verità, a maggior ragione quando parliamo della salute dei nostri familiari e concittadini».

Dal Coronavirus al Mes: «Sento tante chiacchiere sul Mes la cui destinazione è sulla materia sanitaria. La Campania è la regione più penalizzata d’Italia sul riparto del fondo nazionale e chi fa finta di portare le bandiere nazionali in piazza il 2 giugno quando si tratta di far valere il rispetto uguale per tutti i cittadini non ci sente più. Parliamo di 37 miliardi per ospedali, ricerca scientifica, vaccinazioni, sistemi informatici. Un giornale nazionale ha fatto un’ipotesi sulla distribuzione che qualcuno ha in testa, è un’ipotesi vergognosa che ricalca la ripartizione del fondo sanitario nazionale. Alla Campania andrebbero 2,7 miliardi, al Veneto 3,1 miliardi, quindi 300 milioni in più pur avendo quasi un milione in meno di abitanti. Al Piemonte le stesse risorse della Campania con 1,5 milioni in mezzo di abitanti in meno. Sto ad aspettare, vediamo a che punto di indecenza arriviamo. Aspetto al varco tutte le forze politiche, nessuna esclusa, vediamo se almeno rispetto alle risorse aggiuntive abbiamo la decenza di dare a ogni cittadino italiano le stese risorse».

Fonte: mattino.it