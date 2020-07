CALCIO FEMMINILE – Sassuolo, Napoli, Lazio e Fiorentina su Martina Piemonte

Il calcio mercato è entrato nel vivo e tra i nomi di questo periodo spicca quello di Martina Piemonte. Dopo l’esperienza al Betis Siviglia ha voglia di tornare in Italia e ci sono ben quattro squadre che lo seguono. In primis c’è il Sassuolo che deve prendere una punta per il dopo Sabatino. A seguire la neo promossa Napoli femminile, l’ambiziosa Lazio Women’s e infine la Fiorentina. Quest’ultima per fare l’accoppiata Sabatino-Piemonte, vista la partenza di Ilaria Mauro andata all’inter.

Fonte: tuttocalciofemminile.com