Angelovski,C.T. Macedonia: ” Grazie al Napoli che sta facendo crescere Elmas, diventerà un leader”

Le parole del C.T. della Macedonia Igor Angelovski ,a Radio Kiss Kiss su qyelel che sono le prestazioni di Elmas:

“Ho visto le gare del Napoli e sono rimasto davvero impressionato in positivo.Nonostante il lungo stop il Napoli ha ripreso con grande ritmo , battendo Inter e Juventus portandosi a casa la Coppa. Devo fare i complimenti a Gattuso per come ha gestito la squadra e soprattutto Elmas. Con il 4-3-3 gioca più offensivo , ciò si addice più a lui.Ho parlato qualche settimana fa con Elif, era contento per la vittoria della Coppa Italia, io gli auguro di vincerne molti altri ,in particolare con il Napoli. E’ ancora molto giovane ma continuando cosi diventerà un vero leader , questo e ciò che ci auguriamo noi cosi da poter guidare la sua Nazionale”.