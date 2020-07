A. Pedullà: “Il Napoli ha il sì di Osimhen, ora si parlerà con il Lille”

Il Napoli e Osimhen, mai come queste ore sono così vicini al definitivo sì. Dalla Francia aggiornano sulla trattativa, il calciatore nigeriano avrebbe accettato la squadra partenopea e in queste ore si limeranno gli ultimi dettagli tra i due club. Non è da escludere che nelle prossime ore ci possa essere un incontro tra le parti per limare gli ultimi dettagli, senza dimenticare che si potrà inserire anche il difensore Gabriel Magalhaes per una cifra intorno agli 80 milioni. Il Napoli è sempre più vicino ad Osimhen.

Arrivano conferme anche da Alfredo Pedullà su twitter: “#Osimhen, sì totale ribadito al #Napoli. Senza se e senza ma. Ora si corre con il #Lille”