UFFICIALE – Tasselli rinnova con la Juventus Women’s fino al 2021

Per lei, con alle spalle una lunga serie di esperienze – dai primi passi alla Reggiana, con cui ha vinto una Coppa Italia, passando tra le altre per Tavagnacco e Bardolino Verona, fino, appunto, al Sassuolo -, si tratta sicuramente di una riconferma importante, guadagnata giorno dopo giorno con professionalità e dedizione. Arrivata in bianconero per completare la squadra dei portieri, si è inserita benissimo nel gruppo che quest’anno ha dominato in Italia, conquistando il terzo scudetto della storia bianconera.

Sabrina ha festeggiato il suo primo campionato, messo in bacheca accanto alla Supercoppa Italiana, vinta sempre in questa stagione, nella finale di Cesena contro la Fiorentina. Momenti che porterà sicuramente nel cuore, insieme al suo esordio con la maglia della Juve, datato 11 dicembre 2019, nel successo in Coppa Italia contro la Fortitudo Mozzecane. Ricordi speciali da arricchire il prossimo anno.