TV LUNA – Napoli-Osimhen, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sul momento degli azzurri. Ecco quanto evidenziato da “ilnapolionline.com”. “Il Napoli a Bergamo ha perso, dopo aver giocato un buon primo tempo, ma quei due errori sono dettati da un calo mentale che non è da squadra di Gattuso. E’ un peccato che ci siano stati questi errori, perchè la prova era stata positiva. Osimhen? Il giocatore è arrivato in città su autorizzazione del Lille, l’accordo con il giocatore c’è, questo lo so per certo. Ora va trovata la quadra tra i due club, soprattutto sul prezzo e la contropartita tecnica, che potrebbe essere Ounas. Sono fiducioso, per lo sviluppo, c’è solo da attendere”.

La Redazione