Top e flop de “Il Mattino”: nove su sedici insufficienti

Il Mattino vota:

Il calcio è un unguento alle ferite ancora aperte su Bergamo. Gasperini capisce subito che la cosa migliore era addormentare una sfida che è diventata presto un sedativo. E infatti il Napoli appare sedato in occasione di tutti e due i gol che prende a inizio ripresa (due gol non li prendeva da febbraio, dalla gara col Lecce). La cosa che stupisce è la mancanza di una vera reazione, perché di buono ne esce davvero poco. È la resa nella corsa alla Champions e poiché questa era l’ultima spiaggia, dal 4-3-3 azzurro ci si aspettava molto di più. L’impressione, che non deve essere un alibi, è che la stanchezza anche mentale cominci ad avere il suo peso. Ma la prestazione di ieri non lo è affatto.

6 OSPINA



6 DI LORENZO



5 MAKSIMOVIC







5,5 MARIO RUI



5,5 FABIAN RUIZ



6 DEMME

6,5 ZIELINSKI

5 POLITANO



5,5 MERTENS



5 INSIGNE



6 MERET



6,5 LOZANO



5 MILIK



5,5 LOBOTKA



5 CALLEJON