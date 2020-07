SERIE B FEMMINILE – Penelope Riboldi ad un passo dal Pomigliano

Il Pomigliano femminile, neo promossa in serie B femminile, è molto attiva sul mercato. Il club campano è ad un passo da un trittico di acquisti per la prossima stagione. Dopo Schioppo, il portiere Balbi, sta per arrivare anche Penelope Riboldi. La classe ’96 ha giocato in passato il Tavagnacco, Verona Bardolino, il Napoli Carpisa e lo scorso anno la Roma femminile. Il Pomigliano ha anticipato la concorrenza del Pink Sport Bari, manca solo le ufficialità.

Fonte: tuttocalciofemminile.com