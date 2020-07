Serie B: Sconfitta indolore per il Benevento col Crotone, Simy Show

Ore 21:00

Cosenza-Ascoli 0-1 Scamacca (A) 62′

Cremonese-Pescara 1-0 Valzania (C) 5′

Crotone-Benevento 3-0 Simy (C) 14′ 18′ 71′

Entella-Chievo 1-1 Mazzitelli (E) 25′, Rigione (C) 62′

Frosinone-Spezia 2-1 Salvi (F) 14′, Galabinov (S) rig. 50′, Parigini (F) 85′

Perugia-Pordenone 1-2 Mazzocco (PO) 2′, Falzerano (PE) 6′, Ciurria (PO) 39′

Salernitana-Juve Stabia 2-1 Akpro (S) 23′, Forte (J) 69′, Gondo (S) 81′

Trapani-Livorno 2-1 Murilo (L) 83′, Pettinari (T) 89′, Dalmonte (T) 91′

Venezia-Empoli 0-2 Mancuso (E) 48′ 58′

Cosenza-Ascoli. Il primo brivido arriva all’8′ col sinistro di Riviere respinto da Leali, al 22′ Casasola crossa per D’Orazio che di testa sfiora il goal. Passano 5 minuti e Scamacca calcia a giro sfiorando il palo, al 31′ Baez cerca il siluro dalla media distanza ma Leali si supera in volo. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nel secondo tempo Ninkovic su punizione supera la barriera ma non Perina, al 62′ arriva il vantaggio marchigiano con Scamacca che scattato sul filo del fuorigioco batte Perina. Nel finale il Cosenza non riesce a reagire così al triplice fischio l’Ascoli sbanca il San Vito.

Cremonese-Pescara. I grigiorossi sbloccano il punteggio al 5′ col bellissimo destro al volo di controbalzo di Valzania dal limite dell’area, col passare dei minuti il ritmo cala vistosamente ed entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose. Al 32′ Parigini calcia col destro a fil di palo ma Fiorillo salva i suoi così al duplice fischio si va a riposo con la Cremonese in vantaggio. Nella ripresa Bianchetti cerca in diagonale ma la sfera esce di poco, al 75′ sugli sviluppi di un piazzato Clemenza calcia col destro trovando Ravaglia pronto all’intervento. Nel finale non arriva la reazione del Delfino così i padroni di casa si aggiudicano il match.

Crotone-Benevento. Pitagorici in vantaggio al minuto 14 col preciso colpo di testa di Simy che trafigge Montipò, passano 4 minuti e il bomber rossoblu sigla la personale doppietta superando Montipò in uscita con lo scavetto. Al 21′ Messias calcia a botta sicura centrando la traversa, nel finale di tempo non arriva la reazione sannita così al duplice fischio si va a riposo con i calabresi in vantaggio di due reti. Nella ripresa Zanellato si divora il tris calciando sull’esterno della rete da due passi, il monologo calabrese continua e al 71′ Simy realizza la personale tripletta col piattone sul cross di Gerbo chiudendo così il match sul definitivo 3-0.

Entella-Chievo. Prima emozione al 15′ col colpo di testa di Dickmann a lato di pochissimo, al 25′ Rodriguez crossa per Mazzitelli che dal limite insacca col destro. Passano 4 minuti e Obi calcia verso l’angolino mancando lo specchio di un niente. Nel finale di tempo i clivensi non reagiscono così si va a riposo al duplice fischio biancazzurri in vantaggio. Nel secondo tempo sugli sviluppi di un corner Djordjevic col piattone spreca calciando a lato, al 62′ arriva il pareggio veneto con Rigione che riceve palla da Giaccherini e dall’interno dell’area sigla l’1-1. Nel finale nessuna delle due squadre sigla il goal-partita così al triplice fischio la sfida si chiude in parità.

Frosinone-Spezia. Ciociari in vantaggio al 14′ col tap-in di Salvi che sfrutta il perfetto suggerimento di Rodhen, al 20′ Rodhen si presenta a tu per tu con Scuffet ma spreca clamorosamente. Al 40′ Haas ruba palla ed entra in area ma il suo destro esce di un soffio. Nel finale id tempo gli spezzini non reagiscono così al duplice fischio il Frosinone chiude in vantaggio. Nella seconda frazione arriva il pareggio ligure col calcio di rigore trasformato da Galabinov. Nel finale però Parigini riporta i ciociari in vantaggio con un preciso colpo di testa per il definitivo 2-1 dei laziali.

Perugia-Pordenone. Passano appena 2 minuti e Mazzocco sblocca il punteggio con una precisa incornata, al 6′ però arriva subito il pareggio umbro col mancino dal limite di Falzerano che si insacca nell’angolino. Al 32′ Buonaiuto calcia col destro centrando in pieno la traversa. Al 39′ Ciurria riceve palla da De Agostini e trafigge Fulignati siglando il 2-1 che chiude i primi 45 minuti. Nella ripresa Dragomir gira col mancino trovando però Di Gegorio pronto all’intervento. Col passare dei minuti i padroni di casa non riescono a pareggiare il match così al triplice fischio gli ospiti espugnano il Curi.

Salernitana-Juve Stabia. Dopo appena 5 minuti padroni di casa in 10 uomini per l’espulsione di Aya per aver interrotto una chiara occasione da goal, al 23′ la Salernitana sblocca il punteggio con la precisa rasoiata di Akpa Akpro. Nel finale di tempo non arriva la reazione delle vespe così al duplice fischio si va a riposo con i padroni di casa in vantaggio. Nella seconda frazione le vespe provano a riorganizzarsi e al 69′ Forte riesce a pareggiare i conti a seguito di una bella azione corale. All’81’ Gondo riporta i padroni id casa in vantaggio per il 2-1 che regala la vittoria del derby ai salernitani.

Trapani-Livorno. Prima emozione al 12′ col destro di Pettinari a lato di un niente, al 23′ Taugourdeau direttamente su punizione cerca Kupisz che id testa sfiora il vantaggio. Nel finale di tempo Grillo calcia a botta sicura col mancino ma Plizzari respinge chiudendo il primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa Colpani calcia al volo col sinistro mancando lo specchio non di molto. Il Livorno alza il ritmo e all’83’ Murilo sblocca il punteggio sfruttando l’assist di Braken. Nel finale i siciliani si scatenano prima col pareggio di Pettinari e poi ribaltano il match con la rete di Dalmonte per il definitivo 2-1.

Venezia-Empoli. Al 10′ lagunari in vantaggio col Longo ma la rete viene annullata per offside. La reazione empolese arriva al 39′ col destro di Bajrami che sfrutta un batti e ribatti e calcia sfiorando il palo. Nel finale di tempo Ciciretti su punizione impegna Lezzerini chiudendo così il primo tempo senza goal. Nel secondo tempo arriva il vantaggio toscano con Mancuso che servito in area da Antonelli col destro non perdona. Al 58′ arriva il raddoppio empolese col facile tap-in di Mancuso che firma la doppietta sfruttando un pallone vagante in area. La reazione dei padroni di casa non arriva così al triplice fischio toscani vittoriosi.

Classifica

Benevento 76-Crotone 55-Pordenone 52-Cittadella 52-Frosinone 51-Spezia 50-Salernitana 47-Chievo 46-Pisa 46-Empoli 45-Entella 42-Perugia 40-Pescara 39-Venezia 39-Cremonese 37-Ascoli 36-Juve Stabia 36-Trapani 32-Cosenza 31-Livorno 21

A cura di Emilio Quintieri