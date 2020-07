Serie A, oggi si decide sui cambi d’orario delle gare

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Serie A vorrebbe anticipare leggermente gli orari delle partite del campionato. Con le modalità attuali le gare finiscono quasi a mezzanotte, l’obiettivo safrebbe quello di anticiparne il termine. Se ne parlerà oggi nella riunione in programma tra la Lega di Serie A e l’AIC. In particolare, i nuovi orari prevederebbero un’inizio anticipato di circa mezz’ora rispetto a quanto fatto finora. Così, i nuovi orari delle gare sarebbero 16:45, 19:00 e 21:15. Orari atti allo scopo, ma che non aiuterebbero per certo a combattere il caldo. Resteranno comunque le classiche 2 ore e 15 tra uno slot e l’altro, previste dal regolamento.