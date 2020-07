Chiariello: “Per Nicchi è giunto il momento di andare a casa”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Siamo in un momento di non ritorno. Nicchi sono 12 anni che governa male l’AIA. Non consentendo comunicazioni con l’esterno. Pensa solo alla sua corsa elettorale. E’ giunto il momento di andare a casa. Quello che si sta vedendo sui campi da calcio ogni volta sta superando l’inverosimile. L’impreparazione al potere, assoluta mancanza di trasparenza ed idee e ci sono società che vengono penalizzate in maniera clamorosa”.