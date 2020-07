Bucciantini: “VAR? Di questo passo si stanno alimentando simulazioni”

Marco Bucciantini (Sky Sport) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Si è perso il valore simbolico del VAR, il sindacato arbitrale sta vincendo una battaglia ottusa. Il piccolo rigore diventa rigore, perché il VAR non te lo toglie, di questo passo si stanno alimentando simulazioni. Assurdo il rigore a Verona, quello a Lecce contro il Milan, Caicedo in Lazio-Fiorentina. L’arbitro, sapendo di non essere sconfessato, lo dà. La conseguenza peggiore è ripopolare l’aria di rigore di accentuatori. Abbiamo bisogno di una generazione di arbitri che capisca che il VAR va usato e non è un problema. Invece di andare avanti, torniamo indietro, ma se la tecnologia irrompe nella quotidianità, come fai a tornare indietro?”.