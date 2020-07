Bergonzi: “Rocchi psicologicamente potrebbe essere provato”

Mauro Bergonzi (ex arbitro) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il mio parere da ex arbitro è che sbagliare è umano. Così come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri. Mi focalizzerei sulla mancata espulsione di Bonazzoli, a metà primo tempo, ma Rocchi non ha visto il fallo perché aveva due giocatori che gli coprono la visuale. Pasqua era obbligato dal protocollo ad intervenire. Non voglio dire che Bonazzoli ha colpito intenzionalmente, ma le immagini sono inequivocabili. Rocchi avrebbe avuto tutto il tempo per controllare l’intervento. I calciatori commettono più sciocchezze perché ci troviamo in una situazione particolare. Ma per quanto riguarda gli ultimi rigori assegnati, me ne vengono in mente due: Irrati in Brescia-Genoa e poi quello in Torino-Lazio. Rocchi è uno dei migliori, psicologicamente potrebbe essere provato che lascia dopo una lunga carriera, è un ragazzo meraviglioso e di grande professionalità”.