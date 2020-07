Prossimo avversario Napoli: clima difficile in casa giallorossa

La prossima gara sarà al San Paolo, ma attualmente la Roma appare più preoccupata da altro. Dopo il KO contro l’Udinese, in casa giallorossa il clima è caldo. Ne scrive anche La Gazzetta dello Sport. Dopo le due sconfitte di fila e una Champions quasi abbandonata, è cominciata la contestazione da parte dei tifosi. In special modo la rabbia dei supporters pare essere verso il patron James Pallotta e l’allenatore Paulo Fonseca. Quest’ultimo è accusato di non esser stato in grado di applicare una preparazione atletica corretta e di mancanza di grinta. Il tecnico non riuscirebbe a motivare la squadra. I tifosi giallorossi, da contraltare, proprio per quest’ ultimo punto, fanno riferimento a quanto fatto dal tecnico del Napoli, Gattuso.