Panchina Il Mattino: Lozano cerca il guizzo, ma è spesso isolato

Ecco i voti de Il Mattino ai giocatori entrati dalla panchina contro l’Atalanta. Meret al posto di Ospina, dopo l’infortunio del messicano ad opera di Caldara, è sempre stato attento e non poteva molto sulle reti. Degli altri invece solo Lozano ha cercato di fare qualcosa, Gattuso spesso chiamava il Chucky per invitarlo ad attaccare. Mentre gli altri sono entrati solo per timbrare il cartellino.

6 MERET

Entra dopo 25 minuti e non ha colpe particolari. Prende due gol ed è evidente che non ha alcuna responsabilità in nessuno dei due casi. Poi per il resto non ha l’occasione per mettersi in evidenza in altre circostanze: ogni tanto fa sentire la sua voce in qualche mischia, fa quello che sa fare, non osa nei rilanci con i piedi

6,5 LOZANO

Vispo, con voglia. L’unico. Chissà perché. A Toloi lo fa barcollare più di una volta, ci mette estro: insomma, entra benissimo, fa quello che doveva fare anche Insigne, prendere la profondità alle spalle.Gattuso ne apprezza l’impegno, parte forse troppo largo e lontano dalla porta, ma ha scatto e non teme di fare brutta figura. E non la fa.

5 MILIK

Impalpabile, quasi svogliato. Dalla serie: chi lo ha visto?. Certo entra quando i giochi sono fatti e rimontare questa Atalanta è impresa da scalatori degli anni ’50 sul K2 ma il polacco si piazza là davanti ed è quasi sempre assente dalle trame. Segna un gol che poteva riaprire il match ma gli viene annullato per fuorigioco.

5,5 LOBOTKA

Non partecipa al giro palla come avrebbe voluto da lui Gattuso. Con la squadra di Gasperini ormai rintanata e pronta a colpire con le sue ripartenze, lui deve evitare di perdere palla e schermare il più possibile sui portatori di palla nerazzurri. Non è brillante, non ha slanci particolari, ma non fa neppure danni

5 CALLEJON

Partecipa di più al gioco offensivo, serve anche una buona palla in area a Milik ma non è certo lo spagnolo che deve fare la differenza. Si porta avanti quasi sempre al piccolo trotto, Gasperini lo teme e su di lui ci sono attenzioni speciali. Per il resto il guizzo non c’è e in fase di copertura c’è poco da spremersi