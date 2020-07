Osimhen: sì al Napoli, accontentati anche gli agenti. Non sono quelli di Pépé! I dettagli

Il mercato ha i suoi tempi che il campionato d’estate non riconosce. E pure se può sembrar strana una trattativa tra una gara e un’altra, fa parte del gioco della ripartenza. Dunque, normale che il ds Giuntoli non possa essere qui, a seguire il Napoli nella gara chiave per la Champions e per il quarto posto. È rimasto fino a tardi con Victor Osimehn di ritorno dal blitz a Capri e ieri mattina ha ripreso i contatti col ds del Lille, Campos. Perché il nigeriano ha detto sì alle proposte del Napoli. E De Laurentiis è persino andato incontro alle richieste al rialzo dell’entourage dell’attaccante: 3,5 milioni di euro per cinque anni, con bonus a salire. Un bel passo in avanti, perché la prima bozza sul tavolo era di 2,5 milioni di euro. Pure sui diritti d’immagine c’è una bozza d’intesa: il club azzurro è disposto ha lasciarne una (buona) parte alla società che le detiene da 3 anni. Osimhen non ha ancora firmato nulla ed è evidente che il rischio di uno scippo dell’ultim’ora c’è sempre. Ma gli agenti non sembrano quelli di Pépé: nel senso hanno stretto la mano a De Laurentiis a Capri, in quella che è di fatto la sede attuale della società e della Filmauro, e si sono accontentati di commissioni attorno ai 700mila euro. Fonte: Il Mattino