N. Schira: “Accordo raggiunto con Under, l'”ostacolo” si chiama Baldini”

Il mercato del Napoli è molto attivo, oltre a Osimhen che si sta avvicinando, c’è anche Under nelle mire del club azzurro. Aggiornamenti sul turco su twitter da parte del collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. “#Napoli ha offerto #ASRoma € 25 milioni + componenti aggiuntivi (da pagare in 4 rate) per Cengiz # Ünder. Il suo agente Ramadani ha raggiunto un accordo con #DeLaurentiis per un contratto di 5 anni a € 3,5 milioni netti / stagione. In questo momento affare bloccato da Franco #Baldini che vuole più soldi per il turco”.

La Redazione