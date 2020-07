Marolda: ” Il vero obiettivo è arrivare pronti contro il Barcellona”

L’analisi del giornalsita Ciccio Marolda dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

“Inutile cercare giustificazioni o incolpare qualcuno , anche vincendo non sarebbero cambiate le sorti del Napoli.L’Atalanta sta andando forte e difficilmente avrebbe perso altre partite .Ieri tutti hanno giocato male o comunque non all’altezza.L’unico obiettivo è avere continuità ed arrivare pronti per la gara di Champions contro il Barcellona.Sono comunque fiducioso per il futuro,perchè il Napoli ha retto bene la gara ,in particolare il primo tempo ,quindi questo vuol dire che si sta migliorando”.