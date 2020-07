Nelle scorse ore si era paventato di un cambio di orari per le partite di campionato, ma al momento la Lega calcio ha deciso che per questa giornata si resta così com’è. Tra queste c’è Napoli-Roma, che si disputerà domenica alle ore 21,45 allo stadio San Paolo. Non è da escludere che in futuro ci possano essere le variazioni a livello di orari.

Fonte: calciomercato.it