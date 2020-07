 Il segreto di “Pulcinella”, il Napoli sa che Milik ha un’intesa con la Juventus. L’Atletico su KK

Il Napoli non ne fa neppure mistero e attende che il ds Paratici esca allo scoperto con un’offerta. Il punto è che a questo punto i bianconeri proveranno ad abbassare ancor di più l’offerta, alla luce del blitz di Osimhen (motivo per cui il viaggio doveva rimanere molto più riservato). Per meno di 40 milioni di euro il Napoli non lascerà partire il polacco, ma il rischio di un braccio di ferro, in questo caso, c’è. Sul fronte degli addii, l’Atletico Madrid si è rifatto vivo (e con decisione) per Koulibaly. Non è ancora il prezzo giusto, ma il club madrileno è pronto a presentare un altro rilancio nei prossimi giorni. C’è pure l’Everton che ha lanciato segnali ma senza spingersi oltre i 40 milioni di euro. Perché il mercato non si ferma, nonostante il pallone continui a rotolare senza sosta. E con il Lille, c’è il discorso avviato per Gabriel: vero che lo slot extracomunitario non è libero ma c’è tutto il tempo per liberarlo con la cessione di Lozano. Fonte: Il Mattino