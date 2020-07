Il Napoli è pronto all’offerta per Osimhen e Gabriel Magalhaes

Il Napoli ha ormai deciso di puntare con decisione sul doppio affare con il Lille, Gabriel Magalhaes e Osimhen. Il primo è difensore centrale, forte fisicamente, grinta e anche senso del gol. Su Osimhen si è ormai detto tutto, ha visto Napoli, ha parlato con Gattuso, Giuntoli e il presidente De Laurentiis. Tra il sì e le tentazioni all’estero, c’è una differenza importante, però le parti sono convinte della bontà dell’operazione. In tutto la doppia operazione verrebbe a costare 50 milioni, per Gabriel sarebbe l’erede designato del partente Koulibaly, mentre la punta per Milik ingaggio che si aggira, compresi i bonus 3 milioni. Si attendono novità per i prossimi giorni.

Fonte: Antonio Giordano e Fabio Mandarini CdS