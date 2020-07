Gli azzurri sconfitti senza segnare, non accadeva da tempo in campionato

Per ritrovare l’ultima partita di campionato in cui il Napoli non ha segnato nemmeno un gol bisogna salire sulla macchina del tempo e andare addirittura allo scorso 18 gennaio. Napoli-Fiorentina, e anche quella volta gli azzurri persero 2-0. Proprio come ieri a Bergamo, quando la luce davanti non è mai accesa. Poi il percorso della squadra di Gattuso era stato sempre caratterizzato dai gol. Anche nella sconfitta contro il Lecce (l’ultima prima del ko di Bergamo) gli azzurri erano riusciti a segnare due volte. Seppur non abbastanza per evitare il ko finale (2-3) contro i salentini. Fonte: Il Mattino.