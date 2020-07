Daniele Garbo, giornalista, è intervenutosu radio sportiva, ecco le sue parole: “Atalanta? Non è più una sorpresa, è una bellissima realtà del calcio italiano ed europeo. Ha dei numeri pazzeschi e la squadra ha un meccanismo perfetto. In Champions è una mina vagante, può battere e creare problemi a chiunque. Napoli? Ieri non ha demeritato e il primo tempo aveva anche giocato bene, ma l’Atalanta è come quei pugili che cominciano a lavorarti ai fianchi fino a che non crolli.”