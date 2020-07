[Formazioni] Napoli/Roma (Ore 21,45): tre cambi per Gattuso. Ritorna in attacco Dzeko

Il Napoli non ha il tempo di leccarsi le ferite dagli errori di disattenzione contro l’Atalanta, che ha già la Roma per dimenticare il periodo poco brillante. Rispetto alla sfida di Bergamo tre le novità. Manolas in difesa, Elmas a centrocampo e Callejon in attacco. I sostituti sono: Maksimovic, Fabian Ruiz e Politano. I giallorossi invece riavranno gli squalificati Veretout e Pellegrini. Ritornano Dzeko e Mkytarian, mentre dal primo minuto Kluivert e Mancini. Sfida tra due squadre in cerca di riscatto, ma come sempre si prevede tanto equilibrio e anche gol.

Fonte: Corriere dello Sport