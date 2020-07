ESCLUSIVA – Marco Prestisimone (forzaroma.info): “Under? Nei prossimi giorni nuovi contatti tra le due società”

Napoli e Roma, domenica si sfideranno al San Paolo, a porte chiuse, ma con voglia di riscatto da parte di entrambe. Si preannuncia una partita come sempre interessante tra queste due compagini. Di questo ma anche della trattativa Under, ilnapolionline.com ha intervistato Marco Prestisimone di forzaroma.info.

In questi giorni si parla della trattativa Napoli-Under. Tu che conosci la realtà giallorossa, a che punto è la situazione? “Il Napoli ha l’accordo con Under, ingaggio da 3 milioni a stagione, ora c’è da trovare l’intesa con la Roma. E’ notizia di oggi che Baldini, sta temporeggiando , ma si sa è tutto una manovra per tenere su il prezzo. Se vuoi la mia opinione, penso che l’affare alla fine si possa fare, però non ti so dire se ci saranno accelerate improvvise, questo dipende dal mercato e non solo. Quello che so è che il giocatore ha già trovato l’accordo con i partenopei, i club si sono già parlati e lo faranno ancora, per cercare la quadra”.

Passiamo alla Roma, secondo te questo calo della squadra a cosa è dovuto? “I fattori sono davvero tanti. Dalla questione societaria al momento ancora irrisolta, una squadra che è calata vistosamente, anche contro l’Udinese, lo si è notato, senza dimenticare le scelte di Fonseca. Secondo me sono troppi 8 cambi dal primo minuto, è chiaro, che hai tenuto a riposo molti titolari, Dzeko compreso, ma la sensazione è che sembrano svuotati. Io credo che se i calciatori non si riprendono, sarà dura anche confermare la zona Europa League”.

Domenica si gioca Napoli-Roma, ti aspetti una prova di carattere da parte dei giallorossi? “Ad oggi se dovessi darti una risposta, temo che non sarà così semplice, una prova di carattere. La sensazione è che abbiano poca benzina nelle gambe, oltre che a livello mentale, perciò non sarà una sfida semplice. In più l’avversario è forte, come quello di Gattuso, perciò ci vorrà una prova completamente diversa per ottenere un buon risultato. Ieri allo stadio, sembrava una compagine molle, poco cattiva e l’Udinese ha avuto vita facile”.

Invece in vista di domenica sera, che Napoli ti aspetti, dopo la sconfitta di Bergamo? “Io non ho visto il match, perché mi stavo avviando allo stadio con la macchina. Chi l’ha visto, mi ha detto della prestazione del Napoli. Ci sta che con l’Atalanta attuale di perdere, loro sono al momento la squadra più in forma, perciò gli azzurri non hanno nulla da rimproverarsi. Con Ancelotti c’erano diverse problemi, che con Gattuso in parte si sono risolti e i risultati si sono visti. Domenica mi aspetto una squadra che sa come metterti in difficoltà, perciò non credo che sarà condizionata dalla sconfitta, anzi saranno più determinati ad ottenere il massimo”.

