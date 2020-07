Difesa Il Mattino: Due sufficienze e due insufficienze nel reparto arretrato

Ecco i voti de Il Mattino alla difesa azzurra dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta a Bergamo. KK e Di Lorenzo sono gli unici che sembrano essere in partita, mentre Mario Rui e Maksimovic non sono apparsi al meglio.

6 DI LORENZO

Quando Gosens sgasa nella sua zona, lo aspetta e tiene gli ormeggi senza consentire all’esterno atalantino di arrivare al cross. Si vede poco in fase di spinta e non sempre pulito in fase di impostazione, preoccupato di non perdere palla sul pressing dell’Atalanta. Tiene bene la fascia anche nel secondo tempo

5 MAKSIMOVIC

Troppo distante da Pasalic in occasione del gol, su cui ha grosse colpe. Si alterna con Koulibaly nella marcatura di Zapata, serrando gli spazi, ma anche vivendo qualche difficoltà quando il potente attaccante colombiano cerca di prendergli tempo e spazio. Più semplice quando esce su Gomez, Non proprio una serata impeccabile

6 KOULIBALY

Il duello è quello previsto e forse anche voluto, contro Duvan. Scintille da subito, ma tiene bene nella prima parte di frazione. Guida la linea, facendola salire, scendere e stringere, scegliendo con il giusto timing quando spezzarla. Fa un solo errore, quando resta piantato e non mette in fuorigioco Pasalic nel gol che sblocca la gara

5,5 MARIO RUI

Guida il pressing molto alto per evitare lo sviluppo dell’asse in zona pericolosa Castagne-Gomez, gioca fin dai primi minuti una quantità importante di palloni, offrendo un’alternativa allo schermato Demme, avviando l’asse con Zielinski ed Insigne Sul cross di Gomez che arriva dal suo lato lui è distante. Incide poco nelle spinte della ripresa