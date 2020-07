Chiariello: “Atalanta impressionante, meritatissimo il 4° posto”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Atalanta impressionante, i secondi tempi con Sassuolo, Lazio, Udinese e Napoli sono fatali. Certificato il meritatissimo 4° posto dell’Atalanta, il Napoli non è sfigurato nel confronto. Ma si è fatto sorprendere sul cambio gioco degli esterni, perdendo lucidità per 10 minuti che abbiamo pagato caro. L’Atalanta è da anni una grande squadra ed in Champions League potrebbe diventare una mina vagante, se mantiene questa forma fisica, può essere pericolosa. Se la Roma continua così, il 5° posto diventa il vero obiettivo stagionale di Gattuso che deve tenere alta la tensione. Dal 2010, il Napoli non è mai sceso oltre il 5° posto“.