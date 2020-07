Cds: per difesa azzurra a Bergamo si ha visto solo KK

Dopo numerose gare “in” a Bergamo la difesa è stat quasi tutta out

Di Lorenzo 5,5 – Quando ne ha la possibilità, va con leggerezza: diventa pallido e perde certezze alla distanza. Gosens ne approfitta e lascia il segno.

Maksimovic 5,5 – Zapata lo spinge ai limiti del giallo. Però ha consistenza. Sul gol lo frega Fabian ma lui è in giro.

Koulibaly 6 – È tornato ai suoi livelli, nonostante non tutto gli venga come dovrebbe, né in fase difensiva e né in quella offensiva. Ma almeno riesce a fungere da argine e a rappresentare un ostacolo.

Mario Rui 5,5 – Un altro scugnizzo, che si aggiunge alla lista. Va a palleggiare in faccia all’Atalanta, anche da esterno, e sta nella partita. Ma dura un tempo, uno solo, e quando l’Atalanta attacca in avvio, lo fa dalle parti sue.