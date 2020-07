Auriemma:”Il Napoli ha un ottimo rendimento, la sconfitta ci può stare”

Il giornalista Raffaele Auriemma ,commenta cosi la sconffita di ieri a Bergamo:

“La sonfitta è dovuta per diverse ragioni .Una di queste è stato non avere il giusto approccio, ed è stato evidente.Ma ricordiamoci che si sta giocando ogni 3 giorni ed il Napoli viene dalla vittoria della Coppa Italia e da due partite importanti , ed il rendimento è sempre stato positivo.Quindi ci può stare perdere .Inoltre l’arrivo in città di Osimhen ha fatto anche intendere ,incosciamente ,ai ragazzi che la società è già proiettata alla prossima stagione.Ma non ne faccio una colpa, è stata un’annata particolare”.