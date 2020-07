Liga – Atletico Madrid-Mallorca: Morata trascina i colchoneros

Ore 22:00

Atletico Madrid-Mallorca 3-0 Morata (A) rig. 29′ 45’+4′, Koke (A) 79′

Atletico-Madrid-Mallorca. La prima opportunità arriva al 18′ col missile di Carrasco alto di un soffio dai 20 metri, al 26′ il direttore di gara assegna un penalty ai colchoneros che lo specialista Morata trasforma con un destro sotto al sette. I ragazzi di Simeone continuano ad amministrare il match e nel finale di tempo raddoppiano le marcature con la doppietta di Morata che dal cuore dell’area non perdona per il 2-0 che chiude i primi 45 minuti. Nella ripresa continua il forcing dei madrileni così al 179′ Koke sigla il 3-0 sfruttando un batti e ribatti in area di rigore, nel finale non arriva la reazione del Mallorca così al triplice fischio Simeone sale a 62 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 74-Barcellona 70-Atletico Madrid 62-Siviglia 57-Villarreal 54-Getafe 52-Real Sociedad 50-Athletic Bilbao 48-Granada 46-Valencia 46-Osasuna 44-Levante 42-Betis 37-Valladolid 36-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 34-Mallorca 29-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri