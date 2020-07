UFFICIALE – In tre salutano il Brescia calcio femminile

Il Brescia Calcio Femminile comunica che le seguenti calciatrici non faranno parte della rosa della prima squadra che affronterà la stagione 2020/2021: Federica Bocchi, Valeria Fodri e Valeria Madaschi. «Facciamo loro i nostri più sinceri auguri e in bocca al lupo per il prosieguo delle loro carriere agonistiche e delle loro vite–le parole di Cristian Peri, direttore sportivo delle Leonesse-. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la disponibilità mostrate durante il percorso affrontato insieme».

Contestualmente, si comunica che le calciatrici Asia Algisi e Camilla Tengattini saranno aggregate alla formazione Juniores per la stagione 2020/2021.

Fonte: Ufficio stampa Brescia calcio femminile