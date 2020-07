Tra Higuain, Mertens, Insigne e Callejon: Zapata non trovò mai spazio

Poi son venuti i rimpianti: quelli arrivano sempre dopo, è ovvio, e restano lì, a volte, come cicatrici dell’anima. Ma è il calcio, la più inesatta delle “scienze”, è la formula “magica»”o la “disperazione” d’un momento in cui sei costretto a decidere, per te e per gli altri: e ora, voltandosi, ogni volta che ci pensa o anche quando l’incrocia, Aurelio De Laurentiis lascia che il tempo scorra via velocemente, portando con sé un’ora e mezza di tormento.

