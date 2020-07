SERIE A, Roma-Udinese: 0-1, nel primo tempo decide un devastante Lasagna

Formidabile primo tempo di Kevin Lasagna. 12′, Lasagna parte dalla propria trequarti arretrata. E’ un’accelerazione impressionante palla al piede. Cross al centro per De Paul, che prova la conclusione con un destro al volo. Il pallone, colpito male, si trasforma in assist per lo stesso Lasagna. Che, di destro, al volo, mette in rete. 22′, ancora il devastante Lasagna, dentro l’area conclude una ripartenza costruita da De Paul ed Okaka. Gran tiro, deviato miracolosamente in angolo da Mirante. 28′, Carles Perez, sinistro sul primo palo, di poco fuori. 29′, rosso diretto per Perotti, autore di un durissimo intervento in ritardo su Becão. Episodio, forse, decisivo per la gara. 34′, traversa di Cristante, dai 25 metri. 36′, Under, destro a giro dal limite. Vola Musso a sventare la conclusione. 37′, Bruno Peres perde palla a centrocampo. De Paul si invola verso la porta. Decisivo il ritorno di Kolarov ad evitare il 2-0. Gara combattuta. Tanta Udinese. Roma, in salita.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Perotti, Ünder; Kalinic. All. Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti