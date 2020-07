Tra poco più di un’ora, il Napoli scenderà in campo a Bergamo per sfidare la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Da quanto si apprende da Sky il ds azzurro, Cristiano Giuntoli non ha seguito la squadra impegnata in questa trasferta. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky, l’assenza del il diesse partenopeo sarebbe dovuta all’ impegno di portare a termine la trattativa relativa ad Osimhen.