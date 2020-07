Partita ad alta intensità, bisognerà stare attenti sulle fasce

Atalanta/Napoli. Una partita in cui sarà fondamentale la massima intensità da parte degli azzurri contro una formazione fortissima sul piano atletico e devastante sulle fasce con la spinta di Hateboer e Gosens. Saranno decisivi, quindi, i duelli tra gli esterni: i laterali bassi azzurri saranno Di Lorenzo e Mario Rui, impeccabili nella finale di coppa Italia contro la Juve quando vennero proposti ai fianchi della coppia centrale Maksimovic-Koulibaly. E decisiva sarà la marcatura di Gomez che quando agirà tra la linee verrà controllato da Demme e quando si sposterà verrà preso in consegna dagli azzurri che saranno in quella zona. In generale l’Atalanta è temibile come collettivo e l’idea del Napoli sarà come sempre quella di difendere e di attaccare di squadra.

Fonte: Il Mattino.