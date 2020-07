Osimben e Gabriel: l’offerta “di spessore” di De Laurentiis

Osimhen, ma non solo. In casa Lille c’è un altro calciatore monitorato dagli azzurri, si tratta del difensore centrale, Gabriel. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis dovrebbe parlare anche di lui con il presidente Gerard Lopez. L’offerta, magari per portare alle falde del Vesuvio entrambi, sarebbe davvero notevole. Il patron azzurro, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto 85 milioni complessivi. Se, invece , per il difensore le cose dovessero complicarsi, la cifra per l’operazione Osimhen si aggirerebbe intorno ai 50-60 milioni di euro. Il Napoli non disdegnerebbe la possibilità di prendere entrambi, ma la priorità, al momento, è quella relativa all’ attaccante.