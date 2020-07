Napoli-Under, si chiude all’inizio della prossima settimana

In attesa di formalizzare la trattativa per Osimhen, c’è ottimismo per la riuscita dell’operazione, si pensa anche alla trattativa per Under. L’esterno turco della Roma ha da tempo l’accordo con il Napoli, ingaggio da 3 milioni, ma da tempo ha deciso di lasciare la squadra allenata da Fonseca. Ora serve trovare l’intesa tra i club, all’inizio il prezzo si aggirava sui 40 milioni, ora è sceso a 35, ancora tanti per la società partenopea, ma verso il fine settimana i due d.s. Giuntoli e Fienga, si dovrebbero incontrare per chiudere l’operazione. Il tutto per concretizzarsi ad inizio della prossima settimana.

Fonte: calciomercato.com