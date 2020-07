Napoli e Atalanta: le squadre più in forma del campionato a confronto

Allo stadio «Azzurri d’Italia» si affrontano le due squadre più in forma, quelle che stanno giocando meglio di tutte in questa fase. Straordinario il lavoro di Gasperini e Gattuso, due formazioni differenti come caratteristiche e entrambe con un’identità forte in campo: l’Atalanta è una macchina da gol, la formazione in serie A che ha segnato più di tutte arrivando già addirittura a 80 reti, il Napoli ha trovato una grande compattezza in fase difensiva e riesce ad esaltare la qualità degli attaccanti. Morale alto sia su un fronte che sull’altro: i nerazzurri hanno piazzato tre successi consecutivi con Sassuolo (4-1 nella gara di recupero della 25esima giornata), con la Lazio (3-2 in rimonta) e a Udine, gli azzurri hanno superato Verona e Spal in campionato, dopo il trionfo in coppa Italia.

Fonte: Il Mattino.