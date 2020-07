Marchetti: “Szoboszlai ottimo giocatore! Osimhen forte ma caro”

Luca Marchetti, giornalista Mediaset, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Su Osimhen ci sono diverse squadre, c’è ottimismo ma prudenza. Ieri ha incontrato De Laurentiis e questo indica la volontà di raggiungere l’accordo con il calciatore. Poi però bisogna iniziare a trattare col Lille che è una bottega molto cara. Nelle ultime ore pare che il Napoli abbia aperto alla Juve per una contropartita per Milik, però anche in questo caso bisogna capire quanto guadagna il calciatore bianconero perché il tetto ingaggi è diverso. Secondo me Szoboszlai è il primo nome sul taccuino di Giuntoli per rinforzare il centrocampo. Non sarà un incontrista oppure il sostituto di Allan ma è un calciatore molto forte”