RIVIVI il LIVE SERIE A – Atalanta-Napoli 2-0: La Dea continua la sua marcia

95′ – Arriva il triplice fischio: Atalanta-Napoli 2-0.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – Triplo cambio per l’Atalanta: Entrano Muriel, Tameze e Sutalo ed escono Gomez, Pasalic e Toloi.

88′ – Ammonito Toloi per una trattenuta su Callejon.

85′ – Lozano carica il destro e calcia da fuori area ma Gollini blocca a terra.

81′ – Cambio per l’Atalanta: Entra Hateboer ed esce Djimsiti.

77′ – OCCASIONE NAPOLI – Sul cross di Di Lorenzo dalla destra svetta più in alto di tutti Koulibaly ma il tentativo del centrale senegalese termina alto di poco.

73′ – Altro doppio cambio per il Napoli: Entrano Callejon e Lobotka ed escono Politano e Demme.

72′ – Cambio per l’Atalanta: Entra Palomino ed esce Caldara.

68′ – OCCASIONE NAPOLI – Milik serve con uno splendido colpo di tacco l’accorrente Fabian Ruiz, ma il sinistro a giro dal limite dello spagnolo esce di un soffio.

67′ – Ammonito Mario Rui per un intervento in ritardo su Pasalic.

65′ – Castagne dalla destra crossa sul secondo palo cercando Gosens, ma l’esterno nerazzurro arriva con un attimo di ritardo.

61′ – Zielinski da fuori area calcia in equilibrio precario, il tiro del polacco sorvola la traversa.

60′ – OCCASIONE NAPOLI – Il neo entrato Lozano servito solo davanti al portiere da posizione defilata cerca il goal con l’esterno destro ma Gollini ferma il messicano in uscita bassa.

57′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Milik e Lozano ed escono Insigne e Mertens.

55′ – GOAL ATALANTA – A seguito di un’azione corale la sfera arriva sul secondo palo dove il solissimo Gosens non perdona con una precisa rasoiata, inutile il tentativo di Koulibaly di salvare sulla linea perché la sfera entra comunque in porta.

52′ – Sugli sviluppi id un corner Gomez serve Zapata, ma l’ex azzurro non inquadra lo specchio di testa.

50′ – Il Napoli prova a riorganizzarsi dopo il goal subito.

47′ – GOAL ATALANTA – Mario Pasalic di testa dal limite dell’area piccola trafigge Meret sfruttando il perfetto suggerimento di Gomez.

46′ – Inizia la ripresa

49′ – Termina il primo tempo.

48′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano cambia gioco alla perfezione per Insigne che serve sulla corsa Mario Rui, il cross del portoghese trova in area Mertens che di testa manca il goal di poco.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – Mertens cerca il destro a giro dal vertice dell’area, ma il tiro è troppo debole per impensierire Gollini.

41′ – OCCASIONE ATALANTA – Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Gomez la sfera arriva a Toloi che da due passi non riesce ad indirizzare verso la porta.

39′ – Mertens scatta sul filo del fuorigioco ma Gollini in uscita riesce ad allontanare la sfera di testa.

36′ – Insigne scambia con Mertens sui 25 metri e calcia col destro cercando la soluzione id potenza, ma l’estremo difensore nerazzurro blocca.

34′ – Insigne cerca il destro a giro col destro dal vertice dell’area, ma la conclusione del 24 azzurro viene deviata in angolo da un difensore avversario.

30′ – Cambio Napoli: Entra Meret ed esce Ospina.

26′ – Lo staff medico del Napoli è in campo. Ospina esce trasportato dalla barella.

25′ – Gomez calcia a giro col destro direttamente su punizione trovando però pronto e reattivo Ospina nel respingere. Il portiere messicano però subisce un fallo da Caldara, riportando un taglio alla testa.

20′ – La Dea prova a gestire il possesso palla, mentre il Napoli non concede spazi.

17′ – OCCASIONE ATALANTA – Papu Gomez controlla dai 25 metri e incrocia col mancino ma Ospina in tuffo concede un angolo.

15′ – Fabian pennella in area per Koulibaly che di testa manca lo specchio.

12′ – Napoli in possesso palla alla ricerca del varco giusto.

9′ – Mertens cerca il destro a giro da fuori area ma il tiro del 14 azzurro termina sul fondo non di molto.

8′ – GOAL ANNULLATO – Fabian Ruiz sblocca il punteggio sull’assist di Mertens, ma il belga era in evidentissimo offside.

5′ – Zielinski cerca il suggerimento per il taglio in profondità di Politano ma Djimsiti ferma l’ex Inter.

2′ – Di Lorenzo serve al limite Insigne che cerca il goal col destro, ma la conclusione dello scugnizzo azzurro termina tra le braccia di Gollini.

1′ – Calcio d’inizio.

Prima dell’inizio del match risuona la canzone “Rinascerò, Rinascerai” di Roby Facchinetti dedicata alla città di Bergamo.

Così in campo

Atalanta (3-4-2-1) – Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Papu Gomez; Zapata

Napoli (4-3-3) – Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Arbitro: Doveri; Ass1: Vivenzi; Ass2: Ranghetti; IV: Fabbri; VAR: Orsato; AVAR: Peretti

17,12 – Le ultime di formazione su Atalanta-Napoli, secondo Sportitalia, in casa orobica, porterebbe ad un cambio in attacco. Pasalic la dovrebbe spuntare su Ilicic al fianco di Gomez e Zapata. Il d.s. Giuntoli invece non dovrebbe esserci a Bergamo, ore intense per il mercato della società di De Laurentiis.

Questo pomeriggio alle ore 19,30, presso il “Gewiss Stadium”, l’Atalanta affronterà il Napoli per la ventinovesima giornata, una sfida tutta da gustare. All’andata finì 2-2, non senza polemiche, visto alcune indecisioni arbitrali. Probabilmente i due tenici, Gasperini e Gattuso, schiereranno il miglior undici per una partita davvero da non perdere. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

