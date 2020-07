LIVE SERIE A – Atalanta-Napoli, FORMAZIONE UFFICIALE Napoli

Premere f5 per gli aggiornamenti

Così in campo il Napoli

Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Arbitro: Doveri; Ass1: Vivenzi; Ass2: Ranghetti; IV: Fabbri; VAR: Orsato; AVAR: Peretti

17,12 – Le ultime di formazione su Atalanta-Napoli, secondo Sportitalia, in casa orobica, porterebbe ad un cambio in attacco. Pasalic la dovrebbe spuntare su Ilicic al fianco di Gomez e Zapata. Il d.s. Giuntoli invece non dovrebbe esserci a Bergamo, ore intense per il mercato della società di De Laurentiis.

Questo pomeriggio alle ore 19,30, presso il “Gewiss Stadium”, l’Atalanta affronterà il Napoli per la ventinovesima giornata, una sfida tutta da gustare. All’andata finì 2-2, non senza polemiche, visto alcune indecisioni arbitrali. Probabilmente i due tenici, Gasperini e Gattuso, schiereranno il miglior undici per una partita davvero da non perdere. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

