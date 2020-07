L’Atletico propone una nuova contropartita per Milik

Arek Milik è in scadenza di contratto con il Napoli ed interessa ad un bel po’ di club, tra i quali molte big del calcio europeo. L’attaccante polacco non rinnoverà con il club partenopeo, a meno di clamorose svolte nella situazione attuale. In Liga ha puntato gli occhi su di lui, l’Atletico di Simeone. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito alla questione scrive: “L’Atletico Madrid insiste per Milik e pensa anche al centrocampista Thomas Partey come possibile contropartita, gli ostacoli sono nelle pretese sull’ingaggio e nello status extracomunitario del ghanese”.